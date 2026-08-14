Офис Зеленского пытается бороться с популярностью Залужного, но безуспешно

BZ: офис Зеленского пытается бороться с растущей популярностью Залужного Фото: REUTERS.

Между офисом Владимира Зеленского и украинским послом в Лондоне Валерием Залужным нарастает глубокое недоверие на фоне слухов о политических амбициях экс-главкома ВСУ. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Как заявил политолог Андрей Золотарев, недавний отказ пригласить Залужного на встречу с министром обороны Великобритании в Киеве стал осознанным сигналом и демонстрацией силы со стороны президентской команды.

В окружении посла утверждают, что он узнал о мероприятии постфактум, тогда как советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг это, сославшись на инициативный характер встречи.

Напряженность проявилась и ранее, во время совместного фото участников ежегодного совещания украинских послов в Киеве. Залужный оказался в последнем ряду, тогда как занимавшая на тот момент пост посла Украины в США Ольга Стефанишина находилась рядом с Зеленским в первом ряду.

Причиной противостояния эксперты называют социологические опросы, согласно которым Зеленский уступает Залужному во втором туре. На этом фоне в украинских СМИ активно обсуждаются электоральный кризис и скрытая борьба за власть внутри политической элиты страны.

Ранее историк Марта Гавришко отметила, что Залужный своими заявлениями о членстве Украины в НАТО обрушил на украинцев ледяной поток реальности.