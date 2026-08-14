Лавров о школьных буднях: «Прогуливал иногда, но а кто не прогуливал?» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об одной своей шалости школьных времен. В беседе с журналистом «Вестей» дипломат признался, что, когда был школьником, то мог иногда прогуливать занятия.

По его словам, он не был самым прилежным учеником и порой все же не приходил на некоторые уроки. Лавров добавил, что уже точно не вспомнит, какие именно занятия он прогуливал.

«Прогуливал иногда, но а кто не прогуливал? Разное было», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров рассказал, каким качеством должен обладать настоящий дипломат. По его мнению, каждый сотрудник дипведомства обязан иметь хорошее чувство юмора.

До этого глава МИД России раскрыл общественности, что увлекался одним экстремальным видом спорта. Лавров заявил, что на протяжении почти 20 лет занимался рафтингом.