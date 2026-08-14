В России хотят упростить обжалование ошибочных штрафов для водителей

В Госдуме призвали упростить процедуру возврата ошибочных штрафов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Государственной Думе предложили упростить процедуру возврата ошибочных штрафов автомобилистам. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин.

По его словам, существующая бюрократическая волокита при возврате денег недопустима. Парламентарий указал на распространенную проблему, когда с водителей спустя годы требуют погасить старые задолженности, тогда как вернуть ошибочно списанные средства крайне сложно.

Для решения этой задачи призывают внедрить понятные цифровые инструменты. В частности, на профильных сайтах и в официальных мобильных приложениях предлагают создать специализированные разделы для быстрой подачи жалоб и связи с ведомствами. Таким образом, перед совершением платежа автовладельцы смогут детально изучать материалы фиксации, включая фотоснимки, точное время и описание нарушения.

Сидякин отметил, что подобные изменения позволят оперативно пресекать спорные ситуации, оспаривать неточности и возвращать средства в кратчайшие сроки.

Ранее в Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол машин. Сейчас за превышение допустимого уровня светопропускания водителю грозит штраф в размере 500 рублей.