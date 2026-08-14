«Это её кровь»: подозреваемый в убийстве 14-летней девочки под Ростовом сознался во всем другу Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 21-летний парень зарезал 14-летнюю девочку после ссоры, возникшей из-за неудачного романа её сестры. Подозреваемый сразу после нападения пришёл к другу и спокойно признался в содеянном, после чего приятель вызвал экстренные службы. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Ночью 13 августа в посёлке молодой человек случайно встретил школьницу, они пошли вместе. В ходе разговора она обмолвилась, что именно юноша виноват в разрыве отношений с её старшей сестрой, что спровоцировало конфликт.

По версии следствия, в пылу спора мужчина достал нож и напал на подростка. Раненая девочка сумела убежать, но упала у дороги, скорую вызвал прохожий.

Врачи не смогли спасти девочку, но перед смертью она успела назвать имя убийцы. Сам задержанный и не думал скрываться — он явился к знакомому и буднично заявил: «Это ее кровь».

В МВД подтвердили оперативное задержание, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла расследование под контроль, устанавливая причины случившегося.