Раскрыты три продукта, которые чаще всего подделывают в России

Мед иногда полностью подменяют глюкозно-фруктозным сиропом. Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Пищевые продукты в России могут фальсифицировать, заменяя дорогие ингредиенты более дешевыми аналогами. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал, какие три категории продуктов чаще всего становятся объектом такого обмана. Об этом пишет «Царьград».

«Это повсеместная, к сожалению, практика, и любые исследования любых органов, организаций, наших коллег, каждый раз выявляют эти вещи», – заявил Койтов.

По словам эксперта, чаще всего подделывают молочную продукцию, мед и мясо. В молочных продуктах животные жиры могут заменять растительными, в том числе пальмовым маслом. Натуральный мед иногда полностью подменяют глюкозно-фруктозным сиропом, а вместо мяса могут использовать субпродукты.

Койтов отметил, что обман бывает разным. В одном случае заявленный на упаковке продукт полностью не соответствует составу, в другом покупателя вводят в заблуждение надписью на этикетке. При этом добиться проверки таких нарушений, по словам специалиста, сейчас бывает сложно из-за действующего моратория и необходимости получать разрешение прокуратуры.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как отличить натуральный мед от подделки. По его словам, проверить качество продукта можно с помощью простого теста с водой.