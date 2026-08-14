Филолог РАН рассказал, в каких книгах нужно обязательно писать «ё»

Филолог Пахомов: во всех школьных учебниках обязательно нужно писать букву «ё» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование буквы «ё» строго обязательно в школьных учебниках русского языка, а также тех случаях, когда без нее слово невозможно прочитать. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

«Для употребления буквы «ё» только три предусмотрены ситуации. Первая - когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаём» в отличие от «узнаем» или «всё» в отличие от «все». Во-вторых, когда надо указать произношение малоизвестного слова, часто это географическое название. И во всех текстах для тех, кто учит язык», - пояснил филолог.

По словам эксперта, действующие правила русской орфографии и пунктуации, принятые еще в 1956 году, не требуют последовательного написания буквы «ё» во всех без исключения текстах.

При этом Пахомов уточнил, что современные справочные издания допускают более гибкий подход. Автор или редактор вправе по собственному усмотрению использовать эту букву в текстах, которые он пишет.

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