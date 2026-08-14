24 проекта представят новые песни на сцене фестиваля «Шум Катуни»

Строгий отбор прошли лишь 24 проекта. Уже 15 августа эти номера прозвучат под куполом большого шатра. Организует фестиваль Туристский информационный центр Алтайского края при поддержке регионального Управления по развитию туризма и курортной деятельности и Губернатора Алтайского края.
Шесть рэп-исполнителей из краевой столицы зададут тон конкурсной программе: на сцену выйдут Костя Зубов (он же Кома Лонг), Игорь Костиков (Костикофф), Семен Савенков (Семсавенков), Артем Сизов (САД724), а также дуэт в составе Ивана Мирошникова (МИРАБРО) и Владимира Кириенко (АКЕЛЛАХ). После них эстафету перехватят музыкальные коллективы — жюри оценит выступления шести групп, среди которых трио Ильи Нузирова «Море врёт!», квартеты «БОЙС» и «Скромность», а также команды Макса Шмакова, «ДомА» и «Сердце в чемодане».
Вторая часть конкурса отдана самым юным голосам фестиваля. Бийчанка Эвелина Ветрова и барнаульцы Ева Аветисян, Кирилл Козьяков (КОЗЯКОВ) и Иван Климов представят свои вокальные номера. Завершат же конкурсные прослушивания более опытные исполнители: Макс Карев (Карефей) из Петропавловского, дуэт из Барнаула с названием Саша Чешир, а также целая плеяда сольных проектов — Арсений Громов («Сын Громов»), Даша Винс, Дарья Колесникова (ДАРАТИ), Андрей Неверов, Софья Огарь, Алина Панина («Алая») и Карина Черняк.
Пока на главной сцене кипят страсти конкурса, в Парке Рериха, среди сосен, на фоне величавой Катуни, пройдет программа-путешествие «Хиты поколений». Гостей ждут четыре часа чистейшего музыкального наслаждения. Откроет марафон пианист Стефан Полуньков — его инструментальные сеты в современной аранжировке классики прозвучат дважды. Затем эстафету примет трио «ЙЕСС БЭНД»: они превратят сцену в уютный квартирник, где каждый сможет подпеть знакомым с детства хитам — от Высоцкого и The Beatles до Виктора Цоя и «Сплина». Финальным аккордом этого вечера станет выступление квартета «ДЖАЗ ЛАТИН ПРОЕКТ» (Барнаул Джазз Латин Проджект), чьи зажигательные ритмы подарят зрителям настоящее потрясение и перенесут в атмосферу жарких латиноамериканских вечеринок. Вход на эту площадку, к слову, свободный для всех желающих.
Детали программы и афишу можно уточнить на официальном сайте шумкатуни.рф.