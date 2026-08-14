МИД: за июль от действий Украины пострадали 1739 человек на территории России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В июле текущего года от атак киевского режима на территории России пострадали 1739 мирных граждан. Это число стало самым высоким показателем за последние два года, что зафиксировано в официальном докладе Министерства иностранных дел РФ.

Согласно документу, только за прошлый месяц от действий украинских беспилотников погиб 201 российский житель.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Подобная тактика свидетельствует о намеренном игнорировании норм гуманитарного права. Агрессия со стороны Киева продолжает нарастать, невзирая на мирные инициативы.

Обстрелы не прекращаются до сих пор. В ночь на 14 августа беспилотники были зафиксированы в регионах Центральной России, а также в направлении Волгограда и южных областей страны. В МИД России сообщили, что в результате этих атак вновь пострадали мирные люди, и были зафиксированы разрушения на социально значимых объектах.