МЭР: заселиться в отели через мессенджер «Макс» теперь можно в 70 регионах РФ Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Туристы получили возможность заселяться в гостиницы с помощью мессенджера «Макс». Сервис, запущенный в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», охватывает уже свыше 800 отелей примерно в 70 субъектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Лидерами по внедрению цифровой технологии стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, а также Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области.

Процесс регистрации занимает считанные минуты. Для этого нужно открыть в мессенджере «Макс» раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить», а позже показать администратору динамический QR-код для сканирования.

Система автоматически подгрузит данные из государственных баз, что исключает ошибки ручного ввода. Чтобы воспользоваться сервисом, совершеннолетним россиянам нужно предварительно связать свой аккаунт с порталом «Госуслуги».

В МЭР подчеркивают, что нововведение носит исключительно добровольный характер — классический бумажный паспорт по-прежнему принимается наравне с цифрой.

Напомним, начиная с 1 сентября 2026 года, поддержка заселения через «Макс» станет обязательным требованием для всех отечественных отелей, чей номерной фонд превышает 50 номеров.

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