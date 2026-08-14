Покрытый смолой украинец украл сигареты, сок и фрукты: он был уверен, что маскировка сделает его невидимым

В Киеве мужчина покрыл себя смолой и пошёл грабить магазин, думая, что невидимый. Фото: полиция Киева

В Киеве завёлся свой ниндзя - таинственный, невидимый ловкач. И нет, это не Зеленский, крадущийся за новой дозой по Банковой. Речь про местного жителя, который решил обокрасть магазин, и для этого "сделать себя невидимым". Чтобы добиться этой амбициозной цели, наш герой... с головой окунулся в бочку со смолой. И в таком виде пошёл на дело.

Как пишут украинские СМИ, киевский ниндзя был искренне уверен, что смола сделает его невидимым, и он сольётся с тенями, как настоящий ассасин. Вот только на практике в магазин просто зашёл хлюпающий мужчина, покрытый специфично пахнущей чёрной жижей, стекавшей на протяжении всего "ограбления".

Вынес он, к слову, несколько апельсинов, сигареты, сок и влажные салфетки. Видимо, чтобы оттирать смолу. Конечно, "невидимку" быстро задержали, а потом ещё пять часов соскабливали с него "мантию-невидимку".

Ранее KP.RU сообщил, что физик Глеб Фёдоров раскрыл, возможно ли сегодня стать невидимым по-настоящему, при помощи науки, а не бочки со смолой.