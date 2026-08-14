Ученые нашли необычную специю, способную защитить суставной хрящ

Ученые нашли в голубой куркуме неожиданный способ защиты суставов. Фото: AYO Production/Shutterstock/Fotodom

Экстракт голубой куркумы может защищать клетки суставного хряща от воспаления и повреждений. К такому выводу пришли ученые, изучившие свойства редкого растения. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function. Об этом пишет «Царьград».

Исследователи обнаружили, что экстракт голубой куркумы снижал повреждение клеток хряща, уменьшал выработку провоспалительного вещества и помогал сохранять нормальную работу клеток.

Ученые изучили Curcuma caesia, известную как голубая куркума. В ее корневищах обнаружили полифенолы, включая эпикатехин и ванилиновую кислоту, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. После моделирования пищеварения около 58% этих соединений сохраняли биодоступность.

Затем специалисты обработали экстрактом клетки человеческого суставного хряща, предварительно подвергнутые воздействию вещества, связанного с развитием остеоартрита. Экстракт помог снизить повреждение клеток, защитить митохондрии и сохранить их нормальную структуру.

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