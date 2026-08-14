Лидер Reform UK Фараж обошел Мусорное Ведро на довыборах в парламент

Лидер партии Reform UK Фараж. Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж одержал победу на дополнительных выборах в Палату общин британского парламента по избирательному округу Клактон в восточной Англии.

«Да (победил), довольно убедительно. Мне удалось победить кандидата от истеблишмента», — заявил Фараж телеканалу GB News.

Голосование прошло в условиях бойкота со стороны всех основных политических сил страны. При этом в бюллетень длиной почти в один метр было внесено рекордное число претендентов — 34 кандидата. Явка на участке составила 44%.

Фараж набрал 22 239 голосов (около 63% поддержки). Главным соперником политика стал сатирический кандидат Граф Бинфейс (Count Binface) — «межгалактический воин» с мусорным баком на голове, за маской которого скрывается комик Джон Харви. Пародийный персонаж добился рекордного для себя результата, заручившись поддержкой 9455 избирателей (около 27%).

Напомним, Фараж решил досрочно сложить с себя полномочия депутата и инициировать данные выборы после того, как оказался в центре разбирательства из-за крупного денежного подарка от криптовалютного инвестора.

Главные оппозиционные партии отказались выставлять своих кандидатов, однако после завершения избирательной кампании парламентское расследование в отношении лидера Reform UK должно продолжиться.