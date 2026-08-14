Мусорное ведро едва не победило на выборах в Британии: сатирик в странном костюме стал вторым Фото: Кадр видео.

В британском округе Клэктон на довыборах в парламент чуть не произошла сенсация: Мусорное ведро едва не стало депутатом. Сатирический политик Граф Бинфейс, известный также как Граф Урнолицый, получил поддержку почти 9,5 тысяч избирателей, пишет телеканал «Би-би-си».

Этого необычного персонажа придумал британский комик Джон Харви. Граф Бинфейс уже десять лет выходит на публику в шлеме, напоминающем мусорное ведро, и называет себя воином с планеты Сигма IX. Свою политическую деятельность он позиционирует как «межгалактическую».

В ходе агитации кандидат делал упор на повседневные нужды британцев. Он предлагал снизить цены на хлопья для завтрака и круассаны, и эти лозунги находили живой отклик у местных жителей.

По данным телеканала, «Мусорное Ведро» финишировало вторым, уступив только лидеру партии Reform UK Найджелу Фаражу. Победитель набрал 22,2 тысячи голосов, однако результат Графа Бинфейса впечатлил многих наблюдателей.

Ранее KP.RU писал о появлении этого эксцентричного кандидата в Клэктоне. В своей программе он также обещал построить хотя бы один доступный дом для горожан, вернуть цену мороженого к 99 пенсам и даже провести национализацию певицы Адель. За первые сутки его кампании удалось собрать более 15 тысяч фунтов пожертвований.