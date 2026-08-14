Похищения, расстрелы и вымогательство: членов белгородской ОПГ посадили за решётку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский областной суд вынес суровый приговор восьми участникам вооруженной банды, терроризировавшей Белгородскую область более двадцати лет. Об этом KP.RU сообщила пресс-служба Генпрокуратура РФ.

Все фигуранты признаны виновными в убийствах, вымогательствах и похищениях людей, а свои сроки они будут отбывать в колонии строгого режима.

Следствие установило, что преступная группа действовала в Губкинском районе с 1993 по 2015 год, а её костяк сложился ещё в лихие 90-е. В разное время в банду вошли Станислав Дементеев, Игорь Селютин, Степан Морозов, а также Константин Юрченко, Александр Бондарев, Геннадий Вислогузов, Роман Журавель и Ренад Хишба.

Злоумышленники совершили серию жестоких убийств, похитили человека, требуя выкуп в 2 миллиона рублей, и угнали автомобиль. Свою преступную деятельность они вели вплоть до задержания правоохранителями в апреле 2024 года.

Гособвинение поддержал представитель Генпрокуратуры. Суд назначил Дементееву и Селютину по 17 лет колонии строгого режима с крупными штрафами. Остальные подсудимые получили от 12 до 16 лет лишения свободы. Также суд обязал осужденных выплатить потерпевшим 6 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.

Недавно на Северном Кавказе также посадили за решётку одного из организаторов банды. Мужчина с сообщниками терроризировали всех, кто нарушал нормы шариата. Суд дал ему 7,6 лет колонии строгого режима.