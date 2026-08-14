«Неожиданно и очень приятно»: Врач из Курильска рассказала о своей встрече с Путиным

В администрации добавили, что врачи отметили заинтересованность Путина в общении со специалистами Фото: REUTERS.

Врач Курильской центральной районной больницы назвала встречу с президентом России Владимиром Путиным знаковым событием в своей жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курильского района в Max.

Врач по медицинской профилактике Ирина Луканина рассказала, что глава государства неожиданно зашел в ее кабинет и поинтересовался работой медиков.

«Лично для меня это было просто знаковое событие, наверное, больше в жизни моей такого не будет. Для меня это очень радостно и приятно, что мы побеседовали с ним, он пришел ко мне в кабинет, поинтересовался, как мы работаем. Это было очень неожиданно и очень приятно», — поделилась Луканина.

В администрации добавили, что врачи отметили заинтересованность Путина в общении со специалистами и его вовлеченность в разговор. Сам визит президента на Курилы коллеги Луканиной назвали историческим событием для жителей островов.

Накануне Путин посетил остров Итуруп в рамках поездки по Сахалинской области. Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем комбинате, в Курильской центральной районной больнице и местной школе. В больнице президент также поинтересовался состоянием машин скорой помощи.