Мирошник объяснил, зачем ВСУ бьют по объектам энергоснабжения. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушают объекты энергоснабжения, чтобы создать невыносимые условия для жизни людей в жару. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат представил доклад, согласно которому удары наносятся намеренно для создания дефицита жизненно важных ресурсов. Подобные действия квалифицируются как целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру, угрожающие безопасности мирных жителей.

«Киевский режим прикладывал максимальные усилия для разрушения объектов энерго- и водоснабжения, стремясь спровоцировать дефицит жизненно важных ресурсов и создать невыносимые условия для жизни гражданского населения в период высоких летних температур в южных регионах России», — отметил он.

Накануне в Следственном комитете (СК) России заявили о «сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима». Как отметили в ведомстве, то, что украинские военные «систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали».