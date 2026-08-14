Мирошник: ВСУ атаковали 24 гражданских автобуса в июле, фото: Максим Григорьев/ТАСС

По данным доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, отвечающего за фиксацию военных преступлений киевского режима, в июле ВСУ атаковали не менее 24 гражданских автобусов с пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение июля значительно возросло число преднамеренных атак ВФУ по гражданскому пассажирскому транспорту. Всего в июле 2026 года украинские боевики атаковали как минимум 24 пассажирских автобуса", - говорится в докладе.

Ранее междугородные автобусы редко подвергались атакам боевиков. Сейчас же украинская сторона намеренно выбирает их как мишень. Самые трагичные последствия атак зафиксированы в Шебекино (20 июля 2026 года) - 5 погибших, 27 пострадавших; в Лисичанске (2 июля 2026 года) - 12 раненых; в Светлодаре (29 июля 2026 года) - 10 раненых.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские нацисты не гнушаются атаками и на гражданские, даже школьные автобусы из других стран, проезжающие по России.