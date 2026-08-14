Чиновник Конституционного суда Украины снимал порно с 3-летней дочкой Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудник Конституционного суда Украины оказался в центре громкого скандала: его подозревают в съемках порнографических материалов с участием собственной трехлетней дочери. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники в генпрокуратуре.

В публикации указали, что мужчина снимал непотребные действия на мобильный телефон, выдавая это за игру. Согласно материалам дознания, 42-летний фигурант раздевался перед ребенком, надевал игрушку на детородный орган и принуждал девочку к прикосновениям.

Все происходящее он фиксировал на камеру. Следствие квалифицирует это как развращение малолетней и принуждение к участию в создании детской порнографии.

На момент совершения преступных действий мужчина числился в штате Конституционного суда. Как только он заподозрил, что тайное может стать явным, злоумышленник принял решение уйти на службу в Вооруженные силы Украины, после чего был официально уволен из КСУ.

В настоящий момент мужчине уже предъявлено официальное обвинение. Если вина будет доказана, украинское законодательство предусматривает для него наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния, суд избрал меру пресечения в виде внесения залога, который составил 332 тысячи гривен (около 620 тысяч рублей. — Прим.ред.). Прокуратура уже заявила о своем несогласии с этим решением и готовит апелляционную жалобу.

Ранее в Польше задержали 64-летнего украинца, подозреваемого в тяжких преступлениях против несовершеннолетних. Выяснилось, что он много лет был в розыске по линии Интерпола.