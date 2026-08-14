Почему осенняя хандра сильнее бьет по миллениалам: ответ психолога

С возрастом к сезонным изменениям добавляются накопленная усталость и проблемы со здоровьем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Осенью миллениалы могут чувствовать себя хуже и чаще сталкиваться с упадком настроения, чем более молодые люди. Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал, почему холодная и пасмурная погода сильнее сказывается на эмоциональном состоянии людей старше 40 лет. Об этом пишет «Абзац».

«Считается, что осеннее обострение особенно характерно для людей после 40 лет, когда накапливаются грустный жизненный опыт, воспоминания о расставаниях или потерях. В этой категории люди часто страдают метеозависимостью и заболеваниями, которые проявляются в сырую погоду», – рассказал Зберовский.

По словам специалиста, с возрастом к сезонным изменениям добавляются накопленная усталость, проблемы со здоровьем и большая бытовая ответственность. На этом фоне осенью человеку может быть сложнее справляться с плохим настроением и физическим недомоганием.

Молодые люди, как правило, легче переносят смену сезонов благодаря активному образу жизни и большому количеству социальных контактов. Однако и у них осень может стать причиной сильной грусти, если человек сталкивается с одиночеством, конфликтами с близкими или другими серьезными переменами.

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