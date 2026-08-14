Дмитриев: восстановление диалога с РФ стало первостепенной задачей для Европы

Дмитриев прокомментировал слова Стубба о необходимости возобновить контакты с Москвой Фото: REUTERS.

Восстановление диалога с Россией стало одной из первостепенных задач для стран Европы на фоне внутренних кризисов. Об этом заявил в соцсети Х спецпомощник российского президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так политик прокомментировал слова финского лидера Александра Стубба о том, что рано или поздно, но государствам ЕС нужно будет возобновлять контакты с Москвой. По его словам, это касается и Финляндии. Ей тоже в скором времени предстоит налаживать отношения с РФ.

Как отметил Дмитриев, Стубб поднял данную тему неспроста. Ведь всем известно, что энергоресурсные хранилища стран Европы практически истощены. И им нужно как-то решать насущную проблему, поскольку уже близятся холодные времена года.

«Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС/Великобритании, особенно в условиях истощения газовых запасов и приближения зимы», - написал глава РФПИ.

Ранее Кирилл Дмитриев высказался о новом премьере Британии Энди Бернеме после провала его предшественника Кира Стармера. Политик заявил, что Бернем сделал только один вывод из неудачной политики Стармера: нужно создавать «кринжовые» видео.