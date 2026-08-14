Лес, который убивает: что на самом деле скрывает «капкан лешего»

Эксперт ВНИИЛМ Бельков: Вывороченные деревья смертельно опасны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Капкан лешего» может быть опасен для человека. Под этой фразой обычно понимают вывороченные ветром деревья. Они могут внезапно рухнуть из-за неустойчивого положения. Об этом РИАМО рассказал научный сотрудник отдела лесовосстановления ФБУ ВНИИЛМ Святослав Бельков.

«„Капканом лешего“ часто так называют свежие ветровалы - деревья, которые при падении вывернулись из земли, и часть корней осталась в почве. Распространенный миф гласит, что корни натягиваются, как стальные тросы, и накапливают огромную потенциальную энергию. На самом деле корни не растягиваются - они рвутся. Опасность в другом: ствол может зависнуть, уперевшись в соседнее дерево или его крону, или возвышенность, и оказаться в состоянии шаткого равновесия», - уточнил эксперт.

По словам спикера, это создает эффект рычага. Даже небольшие проседание грунта под корнями или падение сгнившей ветки-опоры может сместить всю массу, из-за чего дерево обрушится.

«Такие деревья действительно могут быть смертельно опасны. Но важно понимать: дело не в мифических „натянутых тросах корней“, а в механике неустойчивого равновесия. Попытка распилить ствол - самая частая причина срабатывания. Когда пила перерезает ствол рядом с корнем, вес уменьшается, и „пружина“ мгновенно возвращает корни на место, увлекая за собой обрубок», - объяснил Бельков.

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