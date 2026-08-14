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НовостиПроисшествия14 августа 2026 11:58

Число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Брянске выросло до семи

При ракетной атаке ВСУ на жилой дом в Брянске пострадали пожилые люди и ребенок
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Брянске выросло до семи

Число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Брянске выросло до семи

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ракетной атаки ВСУ на многоквартирный жилой дом в Советском районе Брянска погиб один человек, число раненых увеличилось до семи. Среди пострадавших — пожилые граждане и малолетний ребёнок. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Вследствие произошедшего один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших — пожилые люди и малолетний», — заявили в ведомстве.

Напомним, врио губернатора региона сообщил об ударе по жилому зданию и начале эвакуации жильцов. Следственный комитет России уже приступил к расследованию обстоятельств произошедшего и установлению всех причастных к обстрелу гражданской инфраструктуры.

Как писал сайт KP.RU, в Следственном комитете (СК) России возбудили уголовное дело по статье о теракте после этой атаки, заявив о «сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима».