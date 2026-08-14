Захарова объяснила отзыв послов Молдавией и Румынией. Фото: МИД

Решение властей Молдавии и Румынии отозвать своих дипломатических представителей из Москвы является частью скоординированной кампании. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последние внешнеполитические демарши Бухареста и Кишинева.

По словам дипломата, подобные шаги предпринимаются под предлогом схожих инцидентов с якобы залетевшими российскими беспилотниками.

«Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи», — подчеркнула Захарова в официальном комментарии.

Напомним, в конце мая этого года Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце и объявила генерального консула персоной нонграта. Россия пообещала зеркальный или соразмерный ответ.