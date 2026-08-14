Глава Алтайского края Виктор Томенко обсудил с официальной делегацией Монголии расширение экономического сотрудничества

Фото: пресс-служба главы Алтайского края

В Алтайский край 14 августа с рабочим визитом прибыла официальная делегация Монголии. Губернатор региона Виктор Томенко обсудил с главой делегации, председателем Государственного Хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем расширение экономического сотрудничества, а также совместные культурные, образовательные и спортивные проекты.

Виктор Томенко отметил, что визит в Алтайский край проходит в год 105-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

«Наш регион и Монголию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и теплые добрососедские отношения. В силу географического положения Монголия исторически является одним из ведущих партнеров Алтайского края. Мы активно взаимодействуем в области сельского хозяйства, культуры, науки, образования и туризма. Очень ценим поистине дружеские взаимоотношения с регионами Западной Монголии, в особенности поддержку реализации международных проектов, которые продвигает Алтайский край», - подчеркнул губернатор.

Виктор Томенко напомнил, что между Алтайским краем и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии действует соглашение о сотрудничестве. Кроме того, регион активно сотрудничает с Западной Монголией, в том числе с Кобдоским, Баян-Ульгийским и Убсунурским аймаками.

Одно из главных направлений экспорта Алтайского края в Монголию – сельское хозяйство: по итогам 2025 года страна занимала пятое место в списке крупнейших импортеров аграрной продукции региона. Кроме того, в рамках государственной программы «Миллиард деревьев» НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко поставляет предприятиям АПК Монголии элитные семена пшеницы, плодово-ягодных и декоративных культур, выращенных алтайскими селекционерами.

Предприятия Алтайского края экспортируют в Монголию сельскохозяйственную технику, продукцию энергомашиностроения, прицепное оборудование и запчасти. Виктор Томенко подчеркнул, что производители региона заинтересованы в расширении партнерства и увеличении поставок.

Бухчулууны Пурэвдорж, в свою очередь, подтвердил глубокую заинтересованность в развитии тесных взаимоотношений между двумя странами. Председатель Государственного Хурала Монголии напомнил, что в сентябре 2026 года в Улан-Баторе пройдет второй Форум межрегионального сотрудничества России и Монголии, и отметил, что монгольская сторона будет рада встретиться на нем с представителями Алтайского края.

В ходе визита монгольской делегации в Барнаул также были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом. Ведущий вуз края поможет дружественному государству в подготовке специалистов для аграрной отрасли.