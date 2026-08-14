Алкоголь в жару может обернуться проблемами: врач назвал опасные последствия

Даже легкое опьянение может помешать вовремя заметить признаки перегрева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Алкоголь в жаркую погоду может значительно сильнее навредить организму, чем обычно. Врач Александр Умнов рассказал, почему даже небольшая доза спиртного в зной повышает риск обезвоживания и перегрева. Об этом пишет Lenta.ru.

«Даже небольшая доза в таких условиях создает серьезную нагрузку на организм. Во-первых, ускоряется обезвоживание. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, он подавляет выработку антидиуретического гормона (вазопрессина), и почки активнее выводят жидкость. А в жару организм и так теряет много воды с потом», – отметил Умнов.

По словам специалиста, алкоголь также расширяет сосуды и нарушает естественную терморегуляцию. На фоне жары это может повысить риск перегрева и теплового удара. Особенно опасно сочетание спиртного с жарой для людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца, поскольку нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается.

Кроме того, даже легкое опьянение может помешать вовремя заметить признаки перегрева, такие как головокружение, тошнота и сильная слабость. Врач советует в жаркую погоду отказаться от алкоголя.

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