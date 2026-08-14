Изнасиловал девочку и заставил думать, что они встречаются: священника будут судить за поступок после паломничества

Британский епископ изнасиловал девочку после паломничества в святой город Фото: Shutterstock.

Британский епископ Дэвид Окли изнасиловал 15-летнюю девочку после паломничества в святой город. Об этом сообщает издание The Sun.

«Епископ Нортгемптонский предстал перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девушки после паломничества в Лурд», - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, епископ дважды вступал с потерпевшей в половую связь, будучи католическим священником. На момент преступления Окли было около 45 лет (сейчас 70), в то время как его жертве всего 15 лет.

Во время первого заседания в суде прокурор сообщил, что епископ и девочка якобы начали встречаться после паломничества Окли в Лурд. Потерпевшая также заявила, что помнит как минимум два инцидента, когда они вступали в половую связь.

После ареста священник был отстранен от должности. Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии был задержан католический священник, который изнасиловал 12-летнего мальчика. Выяснилось, что священник также болел вирусом иммунодефицита человека.