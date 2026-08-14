Будут ли показывать «Колобка» в школах России? В Минпросвещения дали ответ

Минпросвещения опровергло сообщения об обязательном показе «Колобка» школьникам Фото: кадр из фильма.

Министерство просвещения РФ опровергло сообщения о якобы обязательном показе фильма «Колобок» в школах, подчеркнув, что подобных распоряжений ведомство не издавало. Такой ответ дали представители министерства журналистам, которые обратились за комментарием по поводу распространившихся слухов.

Так, на днях ряд СМИ опубликовал сведения о том, что все российские образовательные учреждения якобы обяжут продемонстрировать данный фильм учащимся с 1 по 9 класс. При этом некоторые издания уточняли, что именно Минпросвещения непосредственно «распорядилось организовать просмотр кинофильма «Колобок».

«Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», - сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующие вопросы.

Ранее сообщалось, что выход фильма «Колобок» ознаменовался скандалом. Все дело в том, что ради него в стране перенесли показ новой части фильма «Человек-паук: новый день». Множеству россиян не понравилось данное решение, из-за чего они бунтуют и принципиально не идут смотреть отечественную кинокартину. Однако KP.RU выяснил, что «Колобок» все же может собрать в прокате миллиард рублей.