Житель турецкого Синопа достал из Черного моря фрагмент ракеты. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

На побережье турецкой провинции Синоп отдыхающий заметил в воде подозрительный предмет и вытащил его на берег. Находка внешне напоминает фрагмент ракеты или крупного снаряда. Об этом пишет GZT.

В настоящее время точное происхождение объекта остается неизвестным. Специалистам предстоит выяснить, является ли он частью боеприпасов, военного оборудования или элементов техники, а также каким образом он оказался в водах Черного моря.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Ранее аналогичный подозрительный предмет был обнаружен в районе Аянджик. Сейчас официальные ведомства проводят тщательную техническую экспертизу.

Днем ранее, 13 августа, в центре Варшавы при строительстве нашли четыре неразорвавшихся боеприпаса времен Второй мировой войны. Из-за опасности территорию оцепили, провели эвакуацию около 4 тысяч человек и установили периметр безопасности радиусом 300-400 метров.