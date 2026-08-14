Россиянам раскрыли, как отличить настоящий мед от подделки

«Медовый продукт» может оказаться смесью с сиропом. Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Выбрать натуральный мед среди множества вариантов на прилавке бывает непросто: сладкий продукт могут разбавлять сиропами и другими дешевыми ингредиентами. Экономист Светлана Ильяшенко рассказала, на какие детали стоит обратить внимание при покупке меда. Об этом пишет mk.ru.

«Для того чтобы не ошибиться и купить действительно натуральный и качественный мед, нужно уметь расшифровывать каждую строчку», – объяснила Ильяшенко.

В первую очередь эксперт советует изучить название и состав. На упаковке натурального меда должно быть указано «мед натуральный», «мед цветочный» или конкретный сорт. А вот «медовый продукт», «мед-суфле» и «взбитый мед» требуют осторожности. В составе настоящего меда не должно быть глюкозно-фруктозного сиропа, патоки, крахмала, загустителей, ароматизаторов и других добавок.

Кроме того, стоит проверить производителя, дату изготовления и стандарт производства. Жидкий и прозрачный мед, недавно расфасованный зимой, может быть предварительно нагрет для удаления кристаллов. Кислый неприятный привкус может говорить о начале брожения, а посторонний запах – о проблемах с качеством.

Ранее стало известно, что мед входит в тройку продуктов, которые чаще всего фальсифицируют в России.