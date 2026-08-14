В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края досрочно сдали 5 километров дорог по нацпроекту

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края

В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги дорожного сезона-2026. Все запланированные по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» объекты сданы на месяц раньше срока. Теперь город юности встречает осень не лужами и ямами, а свежим асфальтом на 10 стратегических участках общей протяженностью более 5 километров.

Как рассказали в администрации, в программу попали самые проблемные точки, на которые чаще всего жаловались горожане. В порядок привели участки на Комсомольском шоссе (включая отрезок федеральной трассы на Хабаровск), улицах Сусанина, Пермской, Орловской, Водонасосной, а также завершили финальные штрихи на Пропарочной и проспекте Мира, а также на Московском проспекте.

Приемка объектов проходила под пристальным контролем общественной комиссии, куда вошли не только депутаты и чиновники, но и местные жители, в том числе маломобильные группы населения.

— Замечания к подрядчикам, конечно, были, но исключительно косметические. Например, мы попросили понизить бордюры на съездах на Сусанина и Магистральном шоссе, чтобы людям на колясках и с детскими колясками было комфортнее. В целом качество нас устраивает, — поделилась член общественного совета Кристина Латыпова.

- Обновление дорожной инфраструктуры – это вклад в безопасность, качество жизни и устойчивое развитие города. Кроме того, качественное покрытие на улицах – основа развития экономики, так как оно упрощает логистику, помогает бизнесу эффективнее выстраивать маршруты, способствует росту мобильности населения. Мы продолжим эту работу и будем держать на контроле качество всех реализуемых проектов, – прокомментировали в региональном минтрансе.

В 2027-м в Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок еще 7 участков общей длиной почти 4 км. Среди них — ремонт проспекта Победы, нечетной стороны Северного шоссе, улиц Вагонной и Водонасосной, а также долгожданное обновление проспекта Ленина и переулка Дворцового.

Всего в 2026 году в Хабаровском крае по нацпроекту обновят 64 участка дорог. Причем 90% подрядчики обязаны завершить уже к 1 сентября. Комсомольск-на-Амуре стал первым муниципалитетом в регионе, который перевыполнил план и сдал объекты раньше дедлайна.