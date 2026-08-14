Пирс: в Британии тихо признают необходимость диалога с Россией. Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Британии начинают негласно осознавать провал санкционной политики и потребность в налаживании диалога с российской стороной. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» британский историк и специалист по российской культуре Джеймс Пирс.

«Сейчас тихо признается необходимость диалога с Москвой и то, что санкции оказались неэффективными. Но проблема в том, что наш премьер-министр Энди Бернем - новичок во внешней политике», - подчеркнул эксперт.

Историк отметил, что рассчитывать на быстрое улучшение двусторонних отношений пока не приходится. Ведь новоназначенный британский премьер будет сосредоточен преимущественно на решении внутригосударственных вопросов.

Кроме того, Пирс указал на стремление британского руководства полностью «заблокировать» все, что связано с Россией. Именно эта политика, по мнению специалиста, привела к тому, что Британия теперь не способна объективно оценивать реальное положение дел в РФ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что восстановление диалога с РФ стало первостепенной задачей для Европы. Все это происходит на фоне внутренних кризисов в странах ЕС, у которых заканчиваются энергоресурсы.