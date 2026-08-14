Турецкий гранд раскошелился: €25 млн за воспитанника «Локо» — новый шаг в переговорах по Батракову

Алексей Батраков из "Локомотива". Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Стамбульский «Галатасарай» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу 21-летнего полузащитника Алексея Батракова. Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ходом переговоров, турецкий клуб готов заплатить за российского хавбека 25 миллионов евро. Условия сделки предполагают разбивку этой суммы на пять ежегодных платежей по 5 миллионов евро, пишет "КП-Спорт".

Ранее турецкий инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщал, что «Галатасарай» уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Батраков является воспитанником академии «Локомотива» и в текущем сезоне провёл за основной состав четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 28 миллионов евро — это на 3 миллиона выше предложенной турецким клубом суммы.

Переговоры между клубами продолжаются, и в ближайшие дни ожидается официальный ответ «железнодорожников» на улучшенное предложение стамбульского гранда. Сам игрок, по информации инсайдеров, уже уведомил руководство «Локомотива» о желании продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Интерес «Галатасарая» к Алексею Батракову возник после того, как сорвался вариант с переходом игрока в «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне 21-летний хавбек провёл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Ранее «Локомотив» опровергал информацию о переговорах с турецким клубом, однако впоследствии, по данным «Чемпионата», москвичи согласились рассмотреть возможность продажи игрока, запросив за него 28 млн евро. Турецкое издание Fotomac сообщало, что «Галатасарай» выразил готовность заплатить 25 млн евро пятью равными частями в течение 2,5 лет, но это предложение не устроило московский клуб. Как отметил инсайдер Али Барансель, трансфер, судя по всему, может завершиться за 28 млн евро с учётом различных бонусов.

Ранее KP.RU писал о том, что «Локомотив» согласился продать Батракова за 28 млн евро, а также о том, что Батраков оказывает давление на руководство «Локо» из-за затянувшегося перехода и о том, что сделка по переходу в «Галатасарай» может быть закрыта на следующей неделе.