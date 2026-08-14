Стало известно, какие болезни можно обнаружить при проверке глазного дна

Осмотр позволяет заметить нарушения еще до появления выраженных симптомов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осмотр глазного дна помогает оценить не только состояние зрения, но и заметить признаки ряда заболеваний на ранней стадии. Офтальмолог-хирург Азер Багиров рассказал, в каких случаях назначают такое исследование. Об этом пишет aif.ru.

«При осмотре оценивается состояние сетчатки, желтого пятна и зрительного нерва. Также изучаются кровеносные сосуды, которые хорошо видны на этой поверхности», – объяснил Багиров.

По словам специалиста, проверка глазного дна особенно важна при высокой степени близорукости, сахарном диабете, гипертонии, глаукоме и возрастных изменениях сетчатки. Исследование также может помочь обнаружить некоторые генетические заболевания и признаки новообразований.

Осмотр позволяет заметить нарушения еще до появления выраженных симптомов. Например, при диабете можно увидеть изменения капилляров и небольшие кровоизлияния, при гипертонии – признаки поражения сосудов, а при глаукоме – изменения зрительного нерва. Поэтому регулярные проверки особенно важны для людей из групп риска.

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