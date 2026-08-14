Политолог назвал разжигателей нового кризиса в испанской Сеуте Фото: REUTERS.

В США все громче звучит поддержка территориальных претензий Марокко на испанские анклавы Сеута и Мелилья. Об этом в беседе с RTVI заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов, комментируя готовящиеся попытки массового прорыва границы.

По словам эксперта, 15 августа власти испанских городов вновь ждут наплыва мигрантов, а призывы к переходу активно распространяются в соцсетях. Сухов отметил, что после событий 30 июля возник устойчивый механизм мобилизации, основанный на бедности и безработице среди марокканской молодежи.

Специалист добавил, что решающую роль играют соцсети, где достаточно назначить дату и место сбора, чтобы собрать толпу. При этом он усомнился в причастности крупных контрабандистов, так как открытые призывы привлекают полицию. По мнению аналитика, кампании раскручивают блогеры, бывшие мигранты и местные активисты.

Ранее стало известно, что командование вооруженных сил испанского анклава Сеута отдало приказ всем военнослужащим готовиться к предотвращению нового масштабного миграционного кризиса.