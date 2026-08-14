Остановка АЭС в Румынии — катастрофа? Физик дал ответ Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Румынская АЭС «Чернаводэ» остановилась из-за обмеления Дуная, лишив страну 20% электроэнергии. Властям пришлось экстренно запустить угольную резервную станцию, а соседняя венгерская АЭС «Пакш» оказалась на грани блэкаута. Об этом инженер-физик Андрей Ожаровский рассказал в беседе с RTVI.

Физик пояснил, что станции, использующие речную воду для охлаждения, критически зависят от уровня водоемов. Если пруд-охладитель мелеет или водоросли забивают фильтры, реакторы приходится отключать в штатном режиме.

Ожаровский отметил, что такие сбои происходят внезапно, в отличие от ветровой или солнечной энергетики, чья нестабильность привычна. Однако развитые европейские сети позволяют перекрывать дефицит мощностью соседей, хотя это и дорого.

Накануне появилась информация, что в Румынии из-за обмеления Дуная полностью остановлена единственная атомная электростанция в Чернаводэ. Второй энергоблок станции начали отключать плавно.