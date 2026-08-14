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НовостиПолитика14 августа 2026 14:02

ВС РФ авиабомбами и ракетой поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ на Украине

Армия России поразила места дислокации военных ВСУ и пункт управления БПЛА
Мария МАМАЕВА
ВС РФ авиабомбами и ракетой поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ на Украине

ВС РФ авиабомбами и ракетой поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ на Украине

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерство обороны РФ.

Уточняется, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетные и бомбовые удары по местам дислокации военных ВСУ. Двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции поражен опорный пункт 129-й украинской отдельной тяжелой механизированной бригады в населенном пункте Малый Бурлук Харьковской области.

В населенном пункте Черное авиабомбами ФАБ-250 также был поражен пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Сумской области ударом многоцелевой управляемой ракеты ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА 119-й отдельной бригады терробороны ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия поразила пункты управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в ДНР и Херсонской области. Удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.