ВС РФ авиабомбами и ракетой поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ на Украине Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру трех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерство обороны РФ.

Уточняется, что российские Воздушно-космические силы нанесли ракетные и бомбовые удары по местам дислокации военных ВСУ. Двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции поражен опорный пункт 129-й украинской отдельной тяжелой механизированной бригады в населенном пункте Малый Бурлук Харьковской области.

В населенном пункте Черное авиабомбами ФАБ-250 также был поражен пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Сумской области ударом многоцелевой управляемой ракеты ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА 119-й отдельной бригады терробороны ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия поразила пункты управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в ДНР и Херсонской области. Удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.