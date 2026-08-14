Дзюба — наш Овечкин: Миранчук сравнил футболиста с великим хоккеистом

Антон Миранчук. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук провёл неожиданную параллель между двумя известными российскими спортсменами из разных видов спорта. В беседе с Sport24 хавбек заявил, что считает нападающего Артёма Дзюбу аналогом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в российском футболе. Своё сравнение Миранчук аргументировал бомбардирскими достижениями 37-летнего форварда, назвав его лучшим снайпером в истории РПЛ, пишет "КП-Спорт".

Напомним, что Дзюба покинул тольяттинский «Акрон» этим летом на правах свободного агента и пока не определился с новым клубом. 40-летний Овечкин, в свою очередь, недавно продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» ещё на один сезон. Российский хоккеист является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах — в его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Всего же с учётом голов в Кубке Стэнли на счету Овечкина 1006 шайб, тогда как Уэйн Гретцки владеет абсолютным рекордом по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф (1016).

Сравнение двух ветеранов российского спорта вызвало оживлённую реакцию в соцсетях. Миранчук, который сам выступает за «Динамо», подчеркнул, что Дзюба, несмотря на возраст и статус свободного агента, остаётся знаковой фигурой для всего российского футбола.

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» летом 2026 года. Ранее сообщалось, что форвард заявил о готовности завершить карьеру, если не найдёт команду, но при этом не исключает продолжения выступлений в России. Александр Овечкин в апреле 2025 года побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. По данным KP.RU, на счету российского хоккеиста теперь 929 голов в регулярных чемпионатах. Антон Миранчук, как и Дзюба, ранее также оказывался в числе свободных агентов — в сентябре 2024 года он вместе с Дзюбой и Георгием Джикией искал себе команду, что удивляло даже главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Дзюба заявил о готовности завершить карьеру, а также о том, что Дзюба, Джикия и Миранчук всё лето искали себе команды и о том, что Овечкин установил исторический рекорд, забив 895-й гол в НХЛ.