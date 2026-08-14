«Люди испугались»: МакSим раскрыла, кто сорвал выход ее автобиографии

МакSим призналась, что «большие дяди» сорвали выход ее книги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что «большие дяди» сорвали выход ее автобиографии «Другая реальность. Все время по краю». Книга должна была выйти уже этим летом, но все пошло на перекос из-за неких людей. Об этом она рассказала в интервью «СтарХит».

13 августа артистка представила публике виниловую пластинку «Трудный возраст», приуроченную к 20-летней годовщине одноименного альбома. Праздничное мероприятие с участием поклонников прошло вечером в престижном ресторане Monomakh, расположенном в Москва-Сити. Там МакSим пообщалась с журналистами и затронула тему несостоявшейся книги.

Она призналась, что издание автобиографии было для нее по-настоящему важным проектом. Месяцем ранее в своем блоге певица уже упоминала о звонках от неких влиятельных персон. Причем они звонили как ей лично, так и в издательство. Эти люди требовали остановить публикацию книги. На этот раз певица добавила новые подробности к истории.

«В книге на самом деле ничего такого не было, но люди испугались, что было. Я на самом деле хотела сначала там выложить все, а потом мне так жалко их стало. Боялись, что я там много лишнего сказала. Но я себя держала в руках. Всех представляла только в лучшем свете и не написала в итоге то, что им бы не понравилось», - объяснила Абросимова.

Ранее KP.RU сообщал, что в конце июля МакSим впервые вышла на сцену после потери отца. Как все прошло, читайте на сайте издания.