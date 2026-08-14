Арктика без людей — не цель: Александр Цыбульский о новом подходе к инвестициям на Севере

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Выступая на пленарной сессии четвёртого форума «Арктика – Регионы», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил о необходимости кардинально пересмотреть систему оценки эффективности масштабных инвестиционных проектов на Севере. По его глубокому убеждению, подсчёт финансовых вливаний и грузооборота, при всей их значимости, не может служить исчерпывающим мерилом успеха. Истинным критерием результативности государственной политики в этом макрорегионе должно стать то, насколько комфортно люди чувствуют себя в суровых широтах и готовы ли они планировать свою жизнь и профессиональную карьеру именно здесь.

– Мы привыкли измерять развитие Арктики миллиардами инвестиций, миллионами тонн грузов и количеством реализованных проектов. Всё это важно. Но конечный показатель успешности арктической политики другой – хочет ли человек здесь жить, работать, создавать семью и связывать с Севером свое будущее, – обратил внимание глава региона.

Он высказал инициативу постепенно внедрять в практику экспертной оценки крупных отраслевых проектов так называемый «человеческий эффект». Смысл этого нововведения заключается в том, чтобы наряду с бюджетом капвложений учитывать такие аспекты, как появление высокопроизводительных рабочих мест с достойной оплатой, ввод в эксплуатацию благоустроенного жилья, модернизацию больниц и школ, преображение городских пространств и улучшение транспортной доступности.

Реализация подобного подхода, убеждён Александр Цыбульский, позволит достичь синергии между хозяйственным освоением территории и развитием опорных северных посёлков и городов, неразрывно связав экономический прогресс с социальным благополучием местных жителей. Тем самым Арктика перестанет восприниматься исключительно как сырьевая кладовая или транзитный коридор, а превратится в полноценное пространство для жизни.

Отдельно губернатор остановился на стратегической миссии региона. Архангельская область, по его замыслу, должна стать экспериментальной лабораторией, где будут рождаться и обкатываться самые смелые управленческие, технологические и социальные новации, которые впоследствии планируется распространить на все остальные субъекты, входящие в арктическую зону.

– Мы не хотим быть просто территорией, через которую проходят грузы, добываются ресурсы или реализуются отдельные федеральные проекты. Мы хотим стать фабрикой решений для Российской Арктики, – подчеркнул губернатор.

Будь то новые логистические цепочки, судостроительные компетенции, испытательные полигоны для технологий, финансовые механизмы или модели обустройства комфортного, современного быта в экстремальных климатических условиях.

Губернатор резюмировал, что интеграция всех этих наработок и их тиражирование по всей Арктике и есть ключевой вклад области в укрепление Арктической зоны, чтобы она перестала быть далёкой окраиной и стала одной из территорий, определяющих контуры завтрашнего дня российской экономики.