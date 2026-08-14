Проверять стоит не только справку: россиянам дали советы по собеседованию с няней Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

При выборе няни для ребенка важно не только проверить документы, но и задать правильные вопросы, чтобы понять, как кандидат поведет себя в нестандартной ситуации. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт Александра Сухова, автор книги о тонкостях профессии.

По словам специалиста, собеседование должно раскрыть полную картину о кандидате, включая его семейное положение, образование и прежний опыт работы.

Сухова посоветовала моделировать на интервью сложные случаи, например, как няня поступит при истерике, драке или если ребенок подавился. Также стоит спросить о том, что она будет делать, если малыш выбежит на дорогу или дети разбегутся в разные стороны во время прогулки. По словам эксперта, няня обязана владеть навыками первой помощи, а для работы с младенцами нужна медподготовка.

Кроме того, Сухова настоятельно рекомендовала перед заключением договора изучить паспорт, медкнижку и справку об отсутствии судимости у кандидата.

Напомним, что в России предложили ввести спецпособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.