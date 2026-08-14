Налоговая ловушка для наследников: юрист назвала главную ошибку при получении жилья Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Наследники, получившие квартиру, часто допускают одну и ту же ошибку — торопятся её продать, забывая о минимальном сроке владения. Юрист Валентина Восканян в беседе с RT пояснила, что этот срок составляет три года с момента смерти наследодателя. Если продать жильё раньше, придётся платить налог.

Специалист также обратила внимание на новые правила, действующие с 2025 года. Теперь для доходов свыше 2,4 млн рублей ставка повышается до 15%, но налог берётся только с суммы превышения, а не со всей стоимости квартиры. По словам Восканян, многие наследники не знают об этом и закладывают в расчёты старую ставку.

Третья распространённая проблема — игнорирование законных способов снизить налог. Эксперт напомнила, что можно уменьшить базу на 1 млн рублей или вычесть расходы покойного родственника на покупку, если сохранились документы. Однако применить в одной сделке разрешено только один из этих вариантов.

При этом россияне имеют право отказаться от имущества, которое причитается им по наследству. Юрист Алла Георгиева уточнила, что это необходимо сделать в течение полугода со дня смерти наследодателя.