Россиянам назвали норму употребления мёда для здорового человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT пояснила, что здоровому взрослому человеку можно съедать одну-две чайные ложки мёда в сутки. Она уточнила, что этот продукт не стоит рассматривать как панацею или основной источник витаминов, так как их доля в составе крайне мала.

Специалист подчеркнула, что мёд — это прежде всего сладость, а не БАД. Она напомнила рекомендации ВОЗ, согласно которым свободные сахара должны составлять не более 5–10% от суточной калорийности. Для рациона в 2000 ккал это примерно 25 граммов в день, при этом важно учитывать и сахар, и соки, и сиропы.

Кашух предупредила, что людям с диабетом и нарушениями углеводного обмена нужно быть особенно осторожными. Полностью исключить продукт она посоветовала детям до года из-за риска ботулизма, а также при аллергии или непереносимости фруктозы. При лишнем весе и склонности к кариесу употребление мёда также лучше ограничить.

Также диетолог Дарья Русакова указала, что важно выбирать качественный мёд — не разбавленный, не просроченный, не перегретый. При этом не стоит забывать о его высокой калорийности.