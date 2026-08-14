Масадыков: ОДКБ предлагала НАТО провести переговоры, но Брюссель не реагируют

Масадыков отметил, что ОДКБ еще давно предлагала НАТО наладить диалог. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

Североатлантический альянс проигнорировал предложение о проведении переговоров, с которым выступала Организация договора о коллективной безопасности. Эту информацию рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«В связи с этим наша организация ранее предлагала диалог альянсу, однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали», - подчеркнул генсек.

По словам Масадыкова, ОДКБ последовательно наращивает свои возможности сразу в нескольких направлениях - политическом, силовом, а также в сфере аналитики и прогнозирования.

«Путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности, по нашему глубокому убеждению, должен основываться на рациональном подходе и консенсусе», - резюмировал он.

Тем временем в Армении высказались о возвращении страны в состав ОДКБ. Согласно заявлению армянского депутата Саргиса Ханданяна, членство в союзе фактически заморожено уже несколько лет, и перспективы возобновления сотрудничества сейчас отсутствуют.