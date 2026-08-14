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НовостиПолитика14 августа 2026 14:36

Масадыков: ОДКБ предлагала НАТО провести переговоры, но Брюссель не реагируют

Масадыков отметил, что ОДКБ еще давно предлагала НАТО наладить диалог
Арина СЕРОВА
Масадыков отметил, что ОДКБ еще давно предлагала НАТО наладить диалог. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

Масадыков отметил, что ОДКБ еще давно предлагала НАТО наладить диалог. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

Североатлантический альянс проигнорировал предложение о проведении переговоров, с которым выступала Организация договора о коллективной безопасности. Эту информацию рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«В связи с этим наша организация ранее предлагала диалог альянсу, однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали», - подчеркнул генсек.

По словам Масадыкова, ОДКБ последовательно наращивает свои возможности сразу в нескольких направлениях - политическом, силовом, а также в сфере аналитики и прогнозирования.

«Путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности, по нашему глубокому убеждению, должен основываться на рациональном подходе и консенсусе», - резюмировал он.

Тем временем в Армении высказались о возвращении страны в состав ОДКБ. Согласно заявлению армянского депутата Саргиса Ханданяна, членство в союзе фактически заморожено уже несколько лет, и перспективы возобновления сотрудничества сейчас отсутствуют.