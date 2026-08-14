ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт РФ достигла максимальных показателей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в июле возросла до рекордного показателя, достигнув 69,7%. Об этом говорится в данных Центрального банка РФ.

Согласно статистике, доля рубля в экспортной выручке России побила рекорд как минимум за последние семь лет. В мае этот показатель составлял 59,9%.

Рекордные показатели также были достигнуты в расчетах за экспорт со странами Азии - они возросли с 57,6% до 69,1%. Сильнее всего статистика выросла в расчетах со странами Африки - до 95,6%.

При этом в экспорте в страны Америки доля рубля достигла отметки в 40,3%, что стало минимальным показателем с ноября 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что экономика России постепенно возвращается к положительной динамике. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, это происходит благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка.