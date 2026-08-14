Украина ввела санкции против нескольких компаний и гражданских судов Фото: REUTERS.

Украина ввела новые санкции в отношении нескольких компаний и гражданских торговых судов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Уточняется, что в санкционный список были внесены 13 судов, 11 человек и 28 юридических лиц. Как указано на сайте, все они якобы причастны к «незаконному вывозу украинского зерна». Также в реестр были внесены владельцы судов, их капитаны и компании, якобы причастные к вывозу зерна.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский ввел очередные санкции против российских физических и юридических лиц. Ограничения сроком на 10 лет были установлены в отношении 20 российских граждан и 23 компаний. 20 из организаций зарегистрированы в России, две - в Белоруссии и одна - на Украине.