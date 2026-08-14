В России начнут маркировать чупа-чупсы. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России расширили маркировку сладостей, распространив ее на чупа-чупсы. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Пункт 3 Правил маркировки отдельных сладостей <...> дополнить подпунктом «м» <...>: «на карамель <...> шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте», - говорится в документе.

Постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили обязать производителей продуктов питания дополнительно указывать на упаковке общую калорийность всего товара. Информация должна дополнять уже указываемые данные о калорийности в расчете на 100 граммов.