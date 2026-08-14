Маск пообещал Трампу $100 млн: годовой конфликт между ними закончился

WSJ: Трамп и Маск помирились после публичного конфликта Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск восстановили отношения после публичного конфликта, который произошёл между ними летом прошлого года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, сближению способствовали переговоры представителей Белого дома, общие знакомые и несколько встреч, в том числе на фоне гибели консервативного активиста Чарли Кирка. В мае во время поездки Трампа в Китай Маск присоединился к президенту на борту Air Force One, и, по словам источников, они общались дружелюбно. Тогда же бизнесмен заявил, что намерен потратить не менее $100 млн на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.

Напомним, в июне 2025 года Илон Маск публично раскритиковал предложенный Дональдом Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью», Трамп в ответ предложил критику «прикрыть лавочку». Конфликт привёл к финансовым потерям Маска: за один день он стал беднее на 34 миллиарда долларов.