Пытающиеся выехать из Польши россияне жалуются на долгое заполнение деклараций Фото: REUTERS.

Россияне, пытающиеся въехать в Калининградскую область из Польши, пожаловались на долгое заполнение деклараций. Об этом сообщает ТАСС.

«Три часа стоим. Раньше ездили с другой стороны, а сейчас много машин. Много времени уходит и на заполнение декларации. В очереди ждали, терпели, все понимают», - рассказали одни из автомобилистов, стоящие в очереди на российско-польской границе

Большие очереди из машин возникли на пункте пропуска «Мамоново-2 - Гжехотки». Уточняется, что сложности с пересечением границы возникли из-за усиления в Польше пограничного и таможенного контроля. При этом автомобильные очереди на въезде из России в Польшу отсутствуют.

Ранее KP.RU сообщал, что более трех тысяч автомобилей стояли в пробке на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Выезда из республики в Латвию ожидали 63 грузовика и одна легковая машина.