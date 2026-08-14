В Уэльсе легкомоторный самолет потерпел крушение, погибли два человека. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Уэльсе произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

«Полиция Северного Уэльса получила сообщение о том, что легкий самолет, взлетевший с аэродрома в Англии, не прибыл в аэропорт Карнарвона в назначенное время», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, в результате инцидента погибли два человека. Катастрофа произошла в округе Гуинет. Обломки самолета и тела двух человек были найдены в районе 60 километров от аэродрома в ходе поисково-спасательной операции. Другие подробности произошедшего и причины катастрофы не приводятся.

Ранее KP.RU сообщал, что в штате Техас потерпел крушение ударный вертолет AH-64 Apache Вооруженных сил США. В результате инцидента погибли два пилота.