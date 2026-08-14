Минстрой России отметил успехи Карелии в расселении аварийного жилья

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Высокие темпы расселения аварийного жилья в Карелии в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по реализации которого республика занимает лидирующие позиции, а также передовой опыт воплощения программы капремонта отмечены в ходе окружного совещания по актуальным вопросам капитального ремонта. Мероприятие проходило сегодня в Петрозаводске.

– Ключевым приоритетом нашей работы остается поддержание жилищного фонда республики в надлежащем состоянии, потому что от этого напрямую зависят безопасность и комфорт наших граждан, – заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков в своём приветствии, которое было направлено участникам совещания.

Руководитель региона также констатировал, что для осуществления качественного капитального ремонта необходимы серьёзные усилия и немалые финансовые ресурсы.

Первый заместитель – Премьер-министр Правительства республики Андрей Сергеев рассказал, что в республике было принято решение полностью показывать аварийный фонд и совмещать программу капремонта и расселения.

– С того момента сделано многое, при том, в республике более миллиона квадратных метров аварийного фонда. С одной стороны мы идем опережающими темпами – из запланированных до конца 2026 года 204 тысяч квадратных метров уже расселено более 220 тысяч, с другой – работы ещё достаточно много, – отметил Андрей Сергеев, подчеркнув оправданность решения включить все аварийные дома в программу расселения.

По информации вице-премьера Правительства региона по развитию инфраструктуры Виктора Россыпнова, из семи тысяч домов, которые изначально включили в программу капитального ремонта, около трёх 3 тысяч из нее убрали и внесли их в программу расселения аварийного жилья. Это не только сократило программу капремонта в Карелии и дало дополнительные ресурсы для качественных работ в зданиях, которые ещё можно привести в нормативное состояние, но и позволило своевременно включить аварийные дома не подлежащие ремонту в программу расселения. В результате республика первой подала заявку на федеральные ресурсы и получила максимально возможное финансирование на программу расселения аварийного фонда.

Заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Анна Огурцова дала высокую оценку результатам работы Правительства Карелии.

– Республика Карелия – один из трех регионов, в которых аварийный жилищный фонд составляет более миллиона квадратных метров. Перед руководством стоит масштабная задача, и регион использует все возможные механизмы. Опережающими темпами привлекает федеральное финансирование на реализацию программ, использует внебюджетные источники – инструменты КРТ. Хочется выразить искреннюю благодарность коллегам за эту огромную работу, – подчеркнула Анна Огурцова.

Следует отметить, что в прошлом году впервые в современной истории в Карелии расселили больше жилья, чем было признано аварийным. При этом одним из приоритетов Правительства региона остаётся сохранение существующего жилого фонда. По масштабам капитального ремонта Карелия находится в «зеленой зоне», на 27 месте среди 85 российских регионов.